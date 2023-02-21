Aliou Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliou Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aliou Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aliou Cisse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aliou Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliou Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aliou Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliou Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliou Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aliou Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aliou Cisse 15 Mayıs 1990 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aliou Cisse Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aliou Cisse, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 30 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aliou Cisse'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aliou Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aliou Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aliou Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aliou Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Stade Gabèsien

3 Ağustos 2017 yılında CA Bizertin

30 Temmuz 2019 yılında Al-Adalah FC

Aliou Cisse kimdir

Aliou Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aliou Cisse şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Aliou Cisse nereli

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