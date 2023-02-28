Aliou Dieng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliou Dieng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliou Dieng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aliou Dieng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aliou Dieng 16 Ekim 1997 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aliou Dieng Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aliou Dieng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aliou Dieng'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aliou Dieng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aliou Dieng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aliou Dieng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aliou Dieng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2018 yılında MC Alger

5 Temmuz 2019 yılında El Ahly

Aliou Dieng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aliou Dieng şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Aliou Dieng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

Mali U23 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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