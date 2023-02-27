Alioune Ndoye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alioune Ndoye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alioune Ndoye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alioune Ndoye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alioune Ndoye 5 Ekim 2001 tarihinde Rufisque şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alioune Ndoye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportska agencija M.C. d.o.o. yapmaktadır. Alioune Ndoye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 28 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Alioune Ndoye'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alioune Ndoye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alioune Ndoye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alioune Ndoye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alioune Ndoye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2020 yılında Valmiera

Alioune Ndoye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alioune Ndoye şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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