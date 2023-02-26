Alireza Alizadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Alizadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Alizadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Alizadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Alizadeh 11 Şubat 1993 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا علیزاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Alizadeh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ali Rashidi yapmaktadır. Alireza Alizadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alireza Alizadeh'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alireza Alizadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Alizadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alireza Alizadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Alizadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Moghavemat U21

1 Temmuz 2013 yılında Saipa FC U21

30 Kasım 2013 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2015 yılında Sh. Ardabil

4 Temmuz 2016 yılında Saipa FC

11 Temmuz 2017 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2018 yılında Naft M.I.S F.C.

7 Eylül 2020 yılında Gol Gohar

Alireza Alizadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Alizadeh şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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