Alireza Babaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Babaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Babaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Babaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Babaei 22 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا بابایی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Babaei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alireza Babaei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alireza Babaei'nin Persepolis FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alireza Babaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Babaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alireza Babaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Babaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2019 yılında Abiposhan U19

22 Eylül 2020 yılında Abiposhan U21

1 Ağustos 2021 yılında Baadraan U21

8 Temmuz 2022 yılında Persepolis U21

15 Ocak 2023 yılında Persepolis

Alireza Babaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Babaei şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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