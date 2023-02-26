Alireza Bavieh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Bavieh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alireza Bavieh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alireza Bavieh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alireza Bavieh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Bavieh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alireza Bavieh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Bavieh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Bavieh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Bavieh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Bavieh 21 Ağustos 2002 tarihinde Ahvaz, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا باویه şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Bavieh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iran Sport yapmaktadır. Alireza Bavieh, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alireza Bavieh'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alireza Bavieh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Bavieh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alireza Bavieh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Bavieh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Foolad FC U19

1 Ağustos 2021 yılında Foolad

Alireza Bavieh kimdir

Alireza Bavieh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Bavieh şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Alireza Bavieh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran U23 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alireza Bavieh nereli

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