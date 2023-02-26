Alireza Beiranvand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Beiranvand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Beiranvand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Beiranvand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Beiranvand 21 Eylül 1992 tarihinde Khorramabad, Lorestan şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا صفربیرانوند şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Beiranvand Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arvand Sport yapmaktadır. Alireza Beiranvand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alireza Beiranvand'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alireza Beiranvand Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alirezabeyranvand.official/?hl=de

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Alireza Beiranvand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Beiranvand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alireza Beiranvand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Beiranvand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2016 yılında Persepolis

28 Temmuz 2020 yılında Royal Antwerp

10 Temmuz 2021 yılında Boavista

30 Haziran 2022 yılında Royal Antwerp

1 Temmuz 2022 yılında Persepolis

Alireza Beiranvand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Beiranvand şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alireza Beiranvand Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Naft Tehran (2008-2010)

İran takımında 1 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 0 gol atmıştır.

İran U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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