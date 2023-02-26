Alireza Daghagheleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Daghagheleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Daghagheleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Daghagheleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Daghagheleh 1 Kasım 1996 tarihinde Ahvaz, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عليرضا دغاغله şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Daghagheleh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iran Sport yapmaktadır. Alireza Daghagheleh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alireza Daghagheleh'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alireza Daghagheleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Daghagheleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alireza Daghagheleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Daghagheleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal Khz.

12 Temmuz 2018 yılında Malavan

9 Temmuz 2019 yılında Esteghlal Khz.

14 Eylül 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

Alireza Daghagheleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Daghagheleh şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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