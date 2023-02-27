Alireza Ghaderinejad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Ghaderinejad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Ghaderinejad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Ghaderinejad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Ghaderinejad 4 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا قادری نژاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Ghaderinejad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alireza Ghaderinejad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Alireza Ghaderinejad'nin Mes Kerman ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alireza Ghaderinejad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Ghaderinejad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alireza Ghaderinejad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Ghaderinejad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Mes Novin

1 Ekim 2021 yılında Mes Kerman

Alireza Ghaderinejad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Ghaderinejad şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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