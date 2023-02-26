Alireza Goli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Goli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Goli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Goli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Goli 23 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا گلی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Goli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alireza Goli'nin Paykan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alireza Goli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Goli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alireza Goli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Goli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Paykan FC

Alireza Goli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Goli şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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