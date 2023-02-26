Alireza Haghighi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Haghighi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Haghighi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Haghighi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Haghighi 2 Mayıs 1988 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا حقیقی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Haghighi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arvand Sport yapmaktadır. Alireza Haghighi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alireza Haghighi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alireza Haghighi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alirezahaghighi_official/

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Alireza Haghighi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Haghighi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Alireza Haghighi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Haghighi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Piroozi FC

1 Ocak 2011 yılında Rubin Kazan

19 Temmuz 2013 yılında Persepolis

2 Aralık 2013 yılında Rubin Kazan

28 Ocak 2014 yılında SC Covilhã

30 Haziran 2014 yılında Rubin Kazan

23 Ağustos 2014 yılında Penafiel

30 Haziran 2015 yılında Rubin Kazan

20 Ocak 2016 yılında Marítimo

20 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

13 Mart 2017 yılında AFC Eskilstuna

22 Mart 2018 yılında GIF Sundsvall

12 Mayıs 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2019 yılında FC Nassaji M.

9 Eylül 2020 yılında Gol Gohar

26 Ağustos 2021 yılında FC Nassaji M.

Alireza Haghighi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Haghighi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alireza Haghighi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Persepolis Tehran

İran takımında 1 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

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