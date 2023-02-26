Alireza Haghighi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Haghighi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alireza Haghighi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alireza Haghighi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alireza Haghighi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Haghighi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alireza Haghighi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Haghighi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Haghighi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Haghighi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Haghighi 2 Mayıs 1988 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا حقیقی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Haghighi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arvand Sport yapmaktadır. Alireza Haghighi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alireza Haghighi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alireza Haghighi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alirezahaghighi_official/

Alireza Haghighi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Haghighi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Alireza Haghighi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Haghighi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Piroozi FC

1 Ocak 2011 yılında Rubin Kazan

19 Temmuz 2013 yılında Persepolis

2 Aralık 2013 yılında Rubin Kazan

28 Ocak 2014 yılında SC Covilhã

30 Haziran 2014 yılında Rubin Kazan

23 Ağustos 2014 yılında Penafiel

30 Haziran 2015 yılında Rubin Kazan

20 Ocak 2016 yılında Marítimo

20 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

13 Mart 2017 yılında AFC Eskilstuna

22 Mart 2018 yılında GIF Sundsvall

12 Mayıs 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2019 yılında FC Nassaji M.

9 Eylül 2020 yılında Gol Gohar

26 Ağustos 2021 yılında FC Nassaji M.

Alireza Haghighi kimdir

Alireza Haghighi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Haghighi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Persepolis Tehran

Alireza Haghighi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 1 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alireza Haghighi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son Haberler
Mohammadreza Abbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Abbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammadreza Abbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Abbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gape Moralo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gape Moralo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gape Moralo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gape Moralo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayoub Kalantari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Kalantari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayoub Kalantari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Kalantari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yandisa Mfolozi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yandisa Mfolozi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yandisa Mfolozi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yandisa Mfolozi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Şarkıcı Mustafa Keser dengesini kaybetti! Depremzedelere moral eğlencesinde başına gelmeyen kalmadı!
Şarkıcı Mustafa Keser dengesini kaybetti! Depremzedelere moral eğlencesinde başına gelmeyen kalmadı!
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi