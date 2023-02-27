Alireza Khodabakhshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Khodabakhshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Khodabakhshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Khodabakhshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Khodabakhshi 30 Ocak 2002 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا خدابخشی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Khodabakhshi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alireza Khodabakhshi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alireza Khodabakhshi'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alireza Khodabakhshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Khodabakhshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alireza Khodabakhshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Khodabakhshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Saipa U17

1 Temmuz 2018 yılında Saipa FC U19

1 Temmuz 2019 yılında Esteghlal U19

11 Kasım 2020 yılında Esteghlal U21

19 Temmuz 2022 yılında Havadar SC

Alireza Khodabakhshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Khodabakhshi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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