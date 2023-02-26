Alireza Khoshkafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Khoshkafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alireza Khoshkafa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alireza Khoshkafa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alireza Khoshkafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Khoshkafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alireza Khoshkafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Khoshkafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Khoshkafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Khoshkafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Khoshkafa 20 Mart 1996 tarihinde Shush, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا خوش کفا şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Khoshkafa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Alireza Khoshkafa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alireza Khoshkafa'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alireza Khoshkafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Khoshkafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Alireza Khoshkafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Khoshkafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Foolad FC U21

23 Temmuz 2017 yılında Foolad

1 Ağustos 2019 yılında Hafari Ahvaz

8 Aralık 2019 yılında Chooka Talesh

8 Ekim 2020 yılında Est. Mollasani

12 Eylül 2021 yılında Malavan

Alireza Khoshkafa kimdir

Alireza Khoshkafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Khoshkafa şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Alireza Khoshkafa nereli

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