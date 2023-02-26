Alireza Monazami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Monazami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Monazami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Monazami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Monazami 14 Aralık 2002 tarihinde Abadan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا منظمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Monazami Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alireza Monazami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alireza Monazami'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alireza Monazami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Monazami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alireza Monazami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Monazami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2019 yılında Zob Ahan

19 Mart 2021 yılında Aluminium Arak

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2022 yılında FC Nassaji M.

18 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Alireza Monazami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Monazami şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Alireza Monazami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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