Alireza Naghizadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Naghizadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Naghizadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Naghizadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Naghizadeh 4 Mart 1993 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عليرضا نقي زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Naghizadeh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Alireza Naghizadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alireza Naghizadeh'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alireza Naghizadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Naghizadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alireza Naghizadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Naghizadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gostaresh U19

1 Temmuz 2012 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2015 yılında Siah Jamegan

30 Haziran 2016 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2018 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2019 yılında Sepahan

28 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

10 Eylül 2021 yılında Aluminium Arak

Alireza Naghizadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Naghizadeh şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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