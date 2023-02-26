Alireza Rezaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Rezaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Rezaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Rezaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Rezaei 11 Aralık 1999 tarihinde Qazvin şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا رضایی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Rezaei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alireza Rezaei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 22 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alireza Rezaei'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alireza Rezaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Rezaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alireza Rezaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Rezaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2019 yılında Paykan FC

22 Ağustos 2021 yılında Esteghlal FC

Alireza Rezaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Rezaei şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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