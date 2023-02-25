Alirza Mushtabazada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alirza Mushtabazada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alirza Mushtabazada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alirza Mushtabazada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alirza Mushtabazada 5 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Əli̇rza Müştəbazadə şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alirza Mushtabazada Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alirza Mushtabazada, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Neftchi 2 Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftchi 2 Baku takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alirza Mushtabazada'nin Neftchi 2 Baku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alirza Mushtabazada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alirza Mushtabazada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Neft. Baku U19
1 Temmuz 2021 yılında Neftchi 2 Baku
Alirza Mushtabazada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alirza Mushtabazada şuan Neftchi 2 Baku takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.
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