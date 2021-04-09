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Alis isminin anlamı nedir, Alis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Alis isminin anlamı; asillik, soyluluk demektir. Bu içeriğimizde Alis isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Alis isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Alis isminin anlamı nedir, Alis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Alis isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Alis ismi ne demek, Alis ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Alis isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Alis İsminin anlamı nedir? TDK Alis anlamı:

Alis isminin anlamı TDK'da bulunmamaktadır.

Alis İsmi Kuranda geçiyor mu?

Alis ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Alis isminin kökeni:

Alis ismi Fransızca kökenli bir isimdir. Türkiye'de Alis ismini 360 kişi kullanmaktadır.

Alis isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Alis isminin rengi:

Çelik Mavisi

Alis ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Alis isminin Harf Analizi Nedir ?

Alis ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Alis isminin Numerolojisi Kaçtır?

Alis ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

L : 15

İ : 12

S : 22

= 50 Alis İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Alis ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Alis isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Alis isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   L: 3   İ: 9   S: 1 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Alis isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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