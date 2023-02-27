Alis Kocan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alis Kocan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alis Kocan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alis Kocan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alis Kocan 3 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alis Kocan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alis Kocan'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alis Kocan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alis Kocan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03
Alis Kocan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alis Kocan şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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