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  3. Alişan boşanma iddialarını yalanlamadı! Alişan ve Buse Varol boşanıyor! Gizlilik içinde yürütülen boşanma işlemlerinde dilekçeler verildi!

Alişan boşanma iddialarını yalanlamadı! Alişan ve Buse Varol boşanıyor! Gizlilik içinde yürütülen boşanma işlemlerinde dilekçeler verildi!

İlk olarak 1 yaşına giren kızları Eliz'in doğum gününde patlak veren kriz sonrası Alişan ve Buse Varol çifti boşanma kararı aldı. Çift, haberin duyulmaması için yasal işlemlere gizlilik içinde başladı ve avukatlarına dilekçe verdi.

Alişan boşanma iddialarını yalanlamadı! Alişan ve Buse Varol boşanıyor! Gizlilik içinde yürütülen boşanma işlemlerinde dilekçeler verildi! 118

SABAH'ın haberinde yer verilen en yakınlarından edinilen kesin bir bilgiye göre, "Bu sefer kabul etseler de etmeseler de büyük sorun var! Çünkü çifte yakın kaynakların iddiasına göre boşanıyorlar. Hatta boşanma dilekçesini vermişler bile. Yakında duruşma tarihi belli olacakmış." denildi.