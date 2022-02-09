Alişan boşanma iddialarını yalanlamadı! Alişan ve Buse Varol boşanıyor! Gizlilik içinde yürütülen boşanma işlemlerinde dilekçeler verildi!

SABAH'ın haberinde yer verilen en yakınlarından edinilen kesin bir bilgiye göre, "Bu sefer kabul etseler de etmeseler de büyük sorun var! Çünkü çifte yakın kaynakların iddiasına göre boşanıyorlar. Hatta boşanma dilekçesini vermişler bile. Yakında duruşma tarihi belli olacakmış." denildi.