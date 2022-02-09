Alişan boşanma iddialarını yalanlamadı! Alişan ve Buse Varol boşanıyor! Gizlilik içinde yürütülen boşanma işlemlerinde dilekçeler verildi!
Alişan boşanma iddialarını yalanlamadı! Alişan ve Buse Varol boşanıyor! Gizlilik içinde yürütülen boşanma işlemlerinde dilekçeler verildi!
İlk olarak 1 yaşına giren kızları Eliz'in doğum gününde patlak veren kriz sonrası Alişan ve Buse Varol çifti boşanma kararı aldı. Çift, haberin duyulmaması için yasal işlemlere gizlilik içinde başladı ve avukatlarına dilekçe verdi.