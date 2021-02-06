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Alişan - Buse Varol çiftinden güzel haber! Kızları Eliz dünyaya geldi

Şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol'un ikinci çocuğu Eliz bu sabah saatlerinde dünyaya geldi.

Alişan - Buse Varol çiftinden güzel haber! Kızları Eliz dünyaya geldi 118

2018 yılında dünya evine giren Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba oldu.