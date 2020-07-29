Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, başarılı olan öğrencileri tebrik etti!MNG kargo Arefe Günü açık mı 2020? MNG kargo Arefe Günü kaça kadar açık?Tuzla Gençlik Merkezi öğrencileri şarkılarıyla dinleyenleri mest etti!Alişan isyan etti: "Nereye gidiyoruz böyle? Sonumuz ne olacak?"Jordana Brewster boşanma davası sürerken yeni bir aşka yelken açtı!Cagliari-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Aras kargo Arefe günü çalışıyor mu? Aras kargo Arefe günü açık mı 2020?Sampdoria-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Taco nedir? Nasıl yapılır? Masterchef Taco (Tako) yapılışı ve tarifiKurban Bayramında İzmir'de ulaşım ücretsiz mi?
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Alişan isyan etti: "Nereye gidiyoruz böyle? Sonumuz ne olacak?"

Alişan isyan etti: "Nereye gidiyoruz böyle? Sonumuz ne olacak?"

Alişan, ‘öldürmeden bayram mümkün’ diye etiket açılmasını ve bu etiketin Twitter’da trend olmasını eleştirdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Alişan isyan etti. Ünlü sanatçının bu tepkisi Twitter'ı ikiye böldü.

Alişan isyan etti: "Nereye gidiyoruz böyle? Sonumuz ne olacak?"

Alişan, ‘öldürmeden bayram mümkün’ diye Twitter'da açılan etiket ve bu etiketin trend olmasını eleştirdi. Tepkisini sert bir üslupla dile getiren ünlü sanatçı: "Nereye gidiyoruz böyle? Sonumuz ne olacak? Tövbe tövbe..." ifadelerini kullandı.

Alişan isyan etti:

 ‘Öldürmeden bayram mümkün’ diyerek Kurban Bayramı'nda hayvan kesilmesini eleştiren bir kesimin açtığı etiket ve bu etiketin Twitter’da trend olmasına ünlü isim Alişan sessiz kalmadı. 

 

 

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı şu sözlerle isyan etti;

“Allah’ın emrettiği şeylere karşı gelmekten daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum. Nereye gidiyoruz böyle? Sonumuz ne olacak? Tövbe tövbe..."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT