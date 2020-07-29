Alişan isyan etti: "Nereye gidiyoruz böyle? Sonumuz ne olacak?"

Alişan, ‘öldürmeden bayram mümkün’ diye Twitter'da açılan etiket ve bu etiketin trend olmasını eleştirdi. Tepkisini sert bir üslupla dile getiren ünlü sanatçı: "Nereye gidiyoruz böyle? Sonumuz ne olacak? Tövbe tövbe..." ifadelerini kullandı.

‘Öldürmeden bayram mümkün’ diyerek Kurban Bayramı'nda hayvan kesilmesini eleştiren bir kesimin açtığı etiket ve bu etiketin Twitter’da trend olmasına ünlü isim Alişan sessiz kalmadı.

Öldürmeden bayram mümkün diye tag açılıyor ve tt oluyor.Gerçekten nereye kadar gideceksiniz diye düşünüyorum.Allah’ın emrettiği şeylere karsı gelmekten daha kötü ne olabılır diye düşünüyorum.Nereye gidiyoruz böyle diye düşünüyorum.Sonumuz ne olucak diye düşünüyorum.tövbe tövbe.. — Alişan (@YeniAlisan) July 29, 2020

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı şu sözlerle isyan etti;

“Allah’ın emrettiği şeylere karşı gelmekten daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum. Nereye gidiyoruz böyle? Sonumuz ne olacak? Tövbe tövbe..."