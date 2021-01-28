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  3. Alişan kuliste kurşun döktürdü! O anları sosyal medyadan paylaştı

Alişan kuliste kurşun döktürdü! O anları sosyal medyadan paylaştı

Şarkıcı Alişan, kuliste kurşun döktürdüğü anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Alişan, yayınladığı videoyu "Gözünüz çıksın" notuyla yayınladı.

Alişan kuliste kurşun döktürdü! O anları sosyal medyadan paylaştı

2018'de oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturan sanatçı Alişan, dün Demet Akalın ile birlikte sunduğu programın ardından kuliste kurşun döktürdü. Çok fazla nazara geldiğini dile getiren Alişan, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Alişan kuliste kurşun döktürdü! O anları sosyal medyadan paylaştı

2019'un Şubat ayında oğlu Burak'ı kucağına alan ve ikinci kez baba olmak için gün sayan sanatçı Alişan, Star TV'de yayınlanan "Sabah Sabah" adlı programının kulisinde kurşun döktürdü. O ana ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınladığı görsele "Kem gözler" notunu düştü...

Alişan kuliste kurşun döktürdü! O anları sosyal medyadan paylaştı

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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