Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Alişan ve Buse Varol neden boşanıyor, boşanma aşamasındalar mı? İşte, tarafların son açıklamaları...​​​​​​​

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? sorusu ilk olarak doğum günü krizi ile patlak verdi. Alişan'ın kardeş kaybı, aile üzerinde büyük bir acı yarattı. Asıl boşanma sebeplerinin ne olduğu ise gündemde tartışılıyor. Peki, Alişan ve Buse Varol neden boşanıyor, boşanma aşamasındalar mı? İşte, tarafların son açıklamaları...

ALİŞAN VE BUSE VAROL BOŞANIYOR MU?

Geçtiğimiz yaz aylarında koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın büyük bir üzüntüye kapıldığı ve bir daha toparlanamadığı gündemde konuşuldu. Alişan'ın bu zorlu süreçte Buse Varol ile evliliğinde sorunların çıktığı iddiaları ortaya atıldı ve boşanma dedikoduları aldı başını gitti. Çift boşanma iddiaları bir süre yalanlasa da iddialar tekrar gündeme oldu. Burak ve Eliz isminde iki çocuğu bulunan çiftin boşanma kararı aldığı haberinin henüz duyulmaması için yasal işlemlere gizlilik içinde başladığı bilgisi ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta, Alişan ve Buse Varol çiftinin küçük kızları Eliz için ayrı ayrı mekanlarda doğum günü kutlamasıyla ikilinin ayrılık iddiaları güçlenmişti. Varol, 1 yaşına basan kızı Eliz için, Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelde doğum günü partisi düzenlerken, Alişan ve ailesi ise kendi evlerinde mütevazi bir kutlama gerçekleştirdiler ve gelin Buse Varol Kayınvalidesini kendi düzenlediği partiye davet ettiğini fakat ailenin kendisini evdeki doğum gününe kimsenin davet etmediğini magazin programında dile getirdi. En güçlü boşanma iddiaları ise bu gelişme üzerine yapıldı.

ALİŞAN VE BUSE VAROL NEDEN BOŞANIYOR, BOŞANMA AŞAMASINDALAR MI?

SABAH'ın haberinde ise en yakınlarından edinilen kesin bir bilgiye göre, "Bu sefer kabul etseler de etmeseler de büyük sorun var! Çünkü çifte yakın kaynakların iddiasına göre boşanıyorlar. Hatta boşanma dilekçesini vermişler bile. Yakında duruşma tarihi belli olacakmış." ifadelerine yer verildi.

Alişan ise tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez sessizliğini bozdu ve ayrılık iddialarını "Bizi bize bırakın, kararı biz verelim..." diyerek yalanlamadı.

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