Ünlü şarkıcı Alişan'dan dikkat çeken ifadeler: "Bayılıyorsunuz hemen hakarete, aşağılamaya, küfre..."

Süper Lig'de 8. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç, Galatasaray'ın 3-2 galibiyeti ile sona erdi. Fenerbahçe taraftarı olan şarkıcı Alişan, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Alişan şu ifadeleri kullandı:

"Forvete güreşçi transferi istiyoruz. Rahat 80 gol atarız kurallar değişmiş hiç haberimiz yok. Ben hakemi eleştiriyorum, kurallar değişmiş diyorum. Kimseye hakaret etmeden yazıyorum. Faul varsa çalacaksın düdüğü, görmediysen VAR görecek. Senin faulunü de, benim faulumü de... Bayılıyorsunuz hemen hakarete, aşağılamaya, küfre..."

Şarkıcı Alişan'ın paylaşımında kullandığı bu ifade ile Galatasaray'ın 90+11'de attığı gole göndermede bulunduğu düşünüldü.

Alişan'ın bu gönderisinin altına Galatasaraylı taraftarlardan tepki gösterdi.

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