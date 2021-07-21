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  3. Alişan'dan ilk açıklama geldi: Canımın yarısı, kardeşim, her şeyim... Sanat camiasından destek mesajları yağdı!

Alişan'dan ilk açıklama geldi: Canımın yarısı, kardeşim, her şeyim... Sanat camiasından destek mesajları yağdı!

Yeni tip koronavirüs sebebiyle bir süredir tedavi gören, ünlü isim Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın gece saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından ilk açıklama geldi. Alişan kardeşinin cenazesine ilişkin detayları Instagram hesabından paylaşırken birçok ünlü isim de şarkıcının acısını paylaştı.

Alişan'dan ilk açıklama geldi: Canımın yarısı, kardeşim, her şeyim... Sanat camiasından destek mesajları yağdı!

Mehmet Ali Erbil'in dün gece saatlerinde verdiği haberle yasa boğulan sanat dünyası, bu acı gününde Alişan'ı yalnız bırakmadı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine ilişkin detayları Instagram hesabı aracılığıyla sevenlerine duyuran Alişan, paylaşımında, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır." ifadeleriyle yürekleri dağladı.

Alişan'dan ilk açıklama geldi: Canımın yarısı, kardeşim, her şeyim... Sanat camiasından destek mesajları yağdı!

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Alişan'ın kardeşinin ölümü üzerine sanatçılar, ünlü ismin acısını paylaşmak adına taziye mesajları yağdırdı. 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

DEMET AKALIN

 "Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk"

Alişan'dan ilk açıklama geldi: Canımın yarısı, kardeşim, her şeyim... Sanat camiasından destek mesajları yağdı!

CELİL NALÇAKAN

"Ne denir ki; “Ne dense boş” tan başka? Sana huzur, sevenlerine sabır dilerim. Mekânın cennet olsun kardeşim."

{TITLE_STRIP}Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

SEDA SAYAN

"Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim Allahım sabır metanet versin Başınız sağolsun Rabbim mekanını cennet eylesin. Alişan ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı ,üzerine nurlar yağsın"

Alişan'dan ilk açıklama geldi: Canımın yarısı, kardeşim, her şeyim... Sanat camiasından destek mesajları yağdı!

ZEYNEP TANDOĞAN

"Ahhh içim yandı. Merve’ciğimin biricik eşi… Alişan’ın kardeşi, Buse Hanım’ın kayınbiraderi… Mekanı cennet olsun.Tüm Tektaş Ailesi’ne sabırlar diliyorum."

"SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM"

Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı.

Alişan'dan ilk açıklama geldi: Canımın yarısı, kardeşim, her şeyim... Sanat camiasından destek mesajları yağdı!

"Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım" diyen Selçuk Tektaş'ın bu son mesajı görenleri duygulandırdı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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