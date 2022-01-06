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  3. Alişan'dan sahnede cesur kıyafet tercih eden ünlüleri kızdıracak sözler! Oryantallerle kıyasladı!

Alişan'dan sahnede cesur kıyafet tercih eden ünlüleri kızdıracak sözler! Oryantallerle kıyasladı!

Son dönemde ünlülerin sahne alırken giydiği cesur kıyafetler oldukça tartışılıyor. Bu tartışmaya ünlü şarkıcı Alişan da dahil olarak dekolte tercih edenleri kızdıracak yorumlarda bulundu.

Alişan'dan sahnede cesur kıyafet tercih eden ünlüleri kızdıracak sözler! Oryantallerle kıyasladı!

Son dönemlerde sahnelerde dekoltelerin ve iddialı kostümlerin tercih edilmesi, konuşulmasından dolayı birçok ünlü isim bu konu hakkındaki düşüncelerini dile getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa'ya katılan Seher Dilovan dekolte giyen ünlüleri hedef alarak ağır sözler kullanmıştı.  "Bu görüntü bence dekolte ötesi bir teşhirdir. Uygun görüyorlarsa, altından kalkabileceklerse çıplak da çıkabilirler" diyen Dilovan dikkat çekerken bir açıklama da Burcu Güneş'ten gelmiş ve “Kadının değerini ve özgür ruhunu ortaya çıkaracak duruş; çıplaklık, teşhir, seksi fotoğraflar ve showlar değildir.. Hatta aksine değerini düşüren bu yaklaşımlardır. Sapkınlıktır. Sağlıklı düşünemeyen, sapık ruhlardır.” ifadelerini kullanmıştı.

Alişan'dan sahnede cesur kıyafet tercih eden ünlüleri kızdıracak sözler! Oryantallerle kıyasladı!

"ORYANTALDEN AÇIK GİYİNENLER VAR"

Alişan da bu tartışmalara katılarak dikkat çeken bir yorumda bulundu. Yılbaşında ekranda olan ve kapalı kıyafeti yüzünden eleştirilen Oryantal Didem hakkında konuşan Alişan, "Oryantalden daha rahat giyinenler var şimdilerde." diyerek cesur giyinen sanatçılara göndermede bulundu.

Alişan'dan sahnede cesur kıyafet tercih eden ünlüleri kızdıracak sözler! Oryantallerle kıyasladı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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