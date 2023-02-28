Alisher Odilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisher Odilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alisher Odilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alisher Odilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alisher Odilov 15 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Алишер Одилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alisher Odilov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alisher Odilov'nin FC Olympic ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alisher Odilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alisher Odilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alisher Odilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alisher Odilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Pakhtakor U21

2 Şubat 2021 yılında FC Olympic

31 Aralık 2021 yılında Pakhtakor U21

25 Ocak 2022 yılında FC Olympic

Alisher Odilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alisher Odilov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Alisher Odilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 22 numaralı formasıyla 27 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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