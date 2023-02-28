Alisher Pirmatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisher Pirmatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alisher Pirmatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alisher Pirmatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alisher Pirmatov 9 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Алишер Пирматов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alisher Pirmatov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alisher Pirmatov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alisher Pirmatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alisher Pirmatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alisher Pirmatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alisher Pirmatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sogdiana

Alisher Pirmatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alisher Pirmatov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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