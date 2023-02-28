Alisher Salimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisher Salimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alisher Salimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alisher Salimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alisher Salimov 22 Temmuz 1999 tarihinde Kattakurgan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Алишер Кахрамон оглы Салимов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alisher Salimov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alisher Salimov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alisher Salimov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/alishersalimov_6?igshid=1jpbclplvaa59

Haberin Devamı

Alisher Salimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alisher Salimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Alisher Salimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alisher Salimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Pakhtakor U21

1 Mart 2020 yılında Pakhtakor

11 Ocak 2021 yılında Surkhon

31 Aralık 2021 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2022 yılında Loko Tashkent

10 Ocak 2023 yılında Sogdiana

Alisher Salimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alisher Salimov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alisher Salimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.