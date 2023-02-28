Alisher Sanoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisher Sanoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alisher Sanoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alisher Sanoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alisher Sanoev 19 Haziran 1987 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Алишер Саноев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alisher Sanoev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alisher Sanoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 16 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Alisher Sanoev'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alisher Sanoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alisher Sanoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alisher Sanoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alisher Sanoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Qizilqum

1 Temmuz 2015 yılında FK Buxoro

30 Ocak 2017 yılında Bunyodkor

8 Temmuz 2017 yılında FK Buxoro

11 Ocak 2018 yılında Qizilqum

12 Ocak 2021 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

16 Mayıs 2022 yılında Qizilqum

Alisher Sanoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alisher Sanoev şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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