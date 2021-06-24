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  3. Alışılmışın dışında bir lezzet pilav ve körili tavuk! Bu tarif Elti çatlatır, Görümce kıskandırır!

Alışılmışın dışında bir lezzet pilav ve körili tavuk! Bu tarif Elti çatlatır, Görümce kıskandırır!

Lezzetli bir pilav ve körili tavuğa kim hayır diyebilir? Sofraların vazgeçilmez menüsü tavuk ve pilava köri de eklendi mi tadından yenmiyor. Gelinim Mutfakta programının menüsünde de bugün pilav ve körili tavuk var. Peki pilav ve körili tavuk nasıl yapılı, malzemeleri nelerdir?

Alışılmışın dışında bir lezzet pilav ve körili tavuk! Bu tarif Elti çatlatır, Görümce kıskandırır!

Nefis körili tavuk ve tane tane pilav tarifi haberimizde. Alışılmışın dışında bir lezzet arıyorsanız pilav ve körili tavuk tam istediğini bir tat. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yarışmacılar  pilav ve körili tavuk yaparak puan toplamaya çalışıyor. Programın takipçileri de menüdeki pilav ve körili tavuk tarifini araştırıyor. İşte pilav ve körili tavuk malzemeleri ve yapılışı...

PİLAV VE KÖRİLİ TAVUK MALZEMELER

Köri soslu tavuk için:

500 gram tavuk but(sotelik doğranmış)
1 çay kaşığı köri
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kimyon
1 tutam tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ

Pilav için:

1,5 su bardağı baldo pirinç
3 su bardağı kaynar su
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tutam tuz

PİLAV VE KÖRİLİ TAVUK NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavaya sıvı yağı koyup ısıtın sonra da tavukları ekleyin. Karıştırıp kapağını kapatın ve tavuk parçaları suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin. Ardından baharatları üzerine ekleyip 5 dakika kadar soteleyin.

İkinci aşamada pirinci ılık suda 10 dakika kadar bekletin ve süzün. Tenceresine tereyağı koyup erittikten sonra pirinci ekleyin.

Tereyağın pirinç ile karıştırın. Sonra da  üzerine 3 su bardağı kaynar su ve 1 tutan tuz ekleyin. Suyunu çekene dek pişirmeye bırakın. Pilav suyunu çektikten sonra altını kapatın ve demlendirin.

Son aşamada da kalıp çıkarabileceğiniz bir kabın içine, tavukları koyun. Ardından üzerine pilavı ekleyip, iyice bastırın. Sunum tabağını kabın üzerine koyun ve kabı ters çevirin.

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