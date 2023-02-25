Alisio Preloshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisio Preloshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alisio Preloshi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alisio Preloshi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.