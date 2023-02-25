Alisio Preloshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisio Preloshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alisio Preloshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alisio Preloshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alisio Preloshi 5 Mart 2003 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alisio Preloshi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alisio Preloshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alisio Preloshi'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alisio Preloshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alisio Preloshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ocak 2020 yılında KF Vllaznia U17
1 Temmuz 2020 yılında KF Vllaznia U19
7 Ocak 2021 yılında Shenkolli U19
9 Eylül 2021 yılında KF Tirana U19
1 Ocak 2022 yılında Dinamo U21
1 Temmuz 2022 yılında FK Dinamo
Alisio Preloshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alisio Preloshi şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?KF Besëlidhja Lezhë (2014-01/2020), KF Vllaznia Shkodër (01/2020-01/2021), FC Shënkolli (01/2021-06/2021), KF Tiranë (2021-)
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