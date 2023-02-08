Alisson Farias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisson Farias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alisson Farias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alisson Farias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alisson Farias 7 Nisan 1996 tarihinde Lages şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alisson Alves Farias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alisson Farias Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime Agencia yapmaktadır. Alisson Farias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alisson Farias'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alisson Farias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/alisson11/

Alisson Farias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alisson Farias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alisson Farias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alisson Farias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2016 yılında Estoril Praia

12 Nisan 2017 yılında Internacional

14 Haziran 2017 yılında Criciúma EC

23 Ekim 2017 yılında Internacional

1 Ocak 2018 yılında Brasil-RS

15 Mayıs 2018 yılında Internacional

16 Mayıs 2018 yılında Coritiba FC

30 Kasım 2018 yılında Internacional

3 Ocak 2019 yılında Sport Recife

10 Mayıs 2019 yılında Internacional

11 Mayıs 2019 yılında CRB

30 Kasım 2019 yılında Internacional

1 Ocak 2020 yılında EC Vitória

2 Haziran 2021 yılında CRB

30 Kasım 2021 yılında EC Vitória

18 Temmuz 2022 yılında Chapecoense

Alisson Farias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alisson Farias şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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