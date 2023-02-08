Alisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alisson 8 Haziran 1995 tarihinde Santiago şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alisson Machado dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alisson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alisson'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2016 yılında Figueirense FC

15 Şubat 2019 yılında Paraná

23 Şubat 2021 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2021 yılında Paraná

19 Ocak 2022 yılında Criciúma EC

Alisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alisson şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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