Alisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alisson 25 Haziran 1993 tarihinde Rio Pomba şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alisson Euler de Freitas Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alisson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Alisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alisson'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alisson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alissoncastro23/

Alisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Cruzeiro

1 Mayıs 2013 yılında Vasco da Gama

1 Ağu 2013 yılında Cruzeiro

2 Ocak 2018 yılında Grêmio

20 Ocak 2022 yılında São Paulo

Alisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alisson şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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