Alisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alisson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alisson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alisson 21 Ağu 1993 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alisson Pereira Santana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alisson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LCT SOCCER yapmaktadır. Alisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alisson'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alissonboyu ve yaşı kaç

Alisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Alisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2015 yılında Bilinmiyor

30 Haziran 2016 yılında Operário-PR

10 Ocak 2020 yılında Ponte Preta

8 Mart 2021 yılında Paysandu SC

8 Ocak 2022 yılında Nam Dinh FC

3 Şubat 2023 yılında CS Sergipe-SE

Alisson kimdir

Alisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alisson şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Alisson nereli

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