Alisson Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisson Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alisson Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alisson Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alisson Santos 27 Eylül 2002 tarihinde Itapetinga şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alisson de Almeida Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alisson Santos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alisson Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alisson Santos'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alisson Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alisson Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alisson Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alisson Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2022 yılında EC Vitória

Alisson Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alisson Santos şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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