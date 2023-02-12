Alistair Johnston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alistair Johnston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alistair Johnston kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alistair Johnston ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alistair Johnston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alistair Johnston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alistair Johnston

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alistair Johnston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alistair Johnston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alistair Johnston 8 Ekim 1998 tarihinde Vancouver, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kanada,Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alistair Johnston Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Alistair Johnston, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alistair Johnston'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Alistair Johnston Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alistairjohnston/

Alistair Johnstonboyu ve yaşı kaç

Alistair Johnston Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alistair Johnston isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alistair Johnston Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alistair Johnston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Aurora FC

1 Ocak 2014 yılında ANB Futbol

1 Ocak 2015 yılında Vaughan Azzurri

1 Ocak 2016 yılında Red Storm

1 Mayıs 2016 yılında Vaughan Azzurri

1 Ağu 2016 yılında Red Storm

1 Mayıs 2017 yılında Vaughan Azzurri

1 Ağu 2017 yılında Red Storm

1 Mayıs 2018 yılında Vaughan Azzurri

31 Temmuz 2018 yılında Red Storm

1 Ağu 2018 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2019 yılında Vaughan Azzurri

1 Ağu 2019 yılında Demon Deacons

9 Ocak 2020 yılında Nashville

27 Aralık 2021 yılında Montréal

1 Ocak 2023 yılında Celtic

Alistair Johnston kimdir

Alistair Johnston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alistair Johnston şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Alistair Johnston Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 2 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 1 gol atmıştır.

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Alistair Johnston nereli

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