Alıştırıcı-Montör (Ağaç İşleme Makineleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Termik Santral BGKA(Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletme Operatörü mesleği için “3131.19” kod olarak kullanılır iken Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü mesleği için “8143.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Ağaç İşleme Makineleri) Meslek Kodu “8211.02” olarak belirlenmiştir

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