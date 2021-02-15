Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yonga Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmalatı) (Ağaç) mesleği için “8172.16” kod olarak kullanılır iken Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) mesleği için “1411.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) Meslek Kodu “8212.15” olarak belirlenmiştir

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın