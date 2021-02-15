Alıştırıcı-Montör (Deniz Motorları) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey Yöneticileri mesleği için “1114.15” kod olarak kullanılır iken Motor Ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü Kursu) mesleği için “5165.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Deniz Motorları) Meslek Kodu “8211.06” olarak belirlenmiştir

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