Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Cam Kalıpçıları, Kesicileri,tıraşçıları Ve Perdahçıları mesleği için “7315.09” kod olarak kullanılır iken Osmanlı Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi Öğretim Üyesi mesleği için “2311.55” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri) Meslek Kodu “7233.03” olarak belirlenmiştir

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