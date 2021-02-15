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Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri) Meslek Kodu Nedir?

Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri) Meslek Kodu ile Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb., Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili Ürünler) mesleği için “8160.29” kod olarak kullanılır iken Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü mesleği için “7223.57” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri) Meslek Kodu “8211.07” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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