Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili Ürünler) mesleği için “8160.29” kod olarak kullanılır iken Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü mesleği için “7223.57” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri) Meslek Kodu “8211.07” olarak belirlenmiştir.

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