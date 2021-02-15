Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri) Meslek Kodu Nedir?
Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri) Meslek Kodu ile Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb., Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili Ürünler) mesleği için “8160.29” kod olarak kullanılır iken Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü mesleği için “7223.57” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri) Meslek Kodu “8211.07” olarak belirlenmiştir.
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