Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri (Elektrikli Aletler Hariç) mesleği için “7233.05” kod olarak kullanılır iken Otopsi Yardımcılığı Sağlık Teknikeri/Adli Tıp Teknikeri mesleği için “3119.32” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç) Meslek Kodu “8211.01” olarak belirlenmiştir.

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