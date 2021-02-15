Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç) Meslek Kodu Nedir?
Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç) Meslek Kodu ile Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü, Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü, Tarım Müşaviri/Danışmanı vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri (Elektrikli Aletler Hariç) mesleği için “7233.05” kod olarak kullanılır iken Otopsi Yardımcılığı Sağlık Teknikeri/Adli Tıp Teknikeri mesleği için “3119.32” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç) Meslek Kodu “8211.01” olarak belirlenmiştir.
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