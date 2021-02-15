Alıştırıcı-Montör (Maden Ocağı Makineleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Fertel Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali) (Ağaç) mesleği için “8172.06” kod olarak kullanılır iken Öğütme Makinesi Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) mesleği için “8131.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Maden Ocağı Makineleri) Meslek Kodu “8211.03” olarak belirlenmiştir.

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