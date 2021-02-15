Alıştırıcı-Montör (Maden Ocakları Basınçlı Hava Makineleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Teknisyeni mesleği için “3114.15” kod olarak kullanılır iken Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.66” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Maden Ocakları Basınçlı Hava Makineleri) Meslek Kodu “7233.04” olarak belirlenmiştir.

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