Alıştırıcı-Montör (Matbaa Makineleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kablolu Sondaj Makinesi Operatörü-Petrol Ve Doğalgaz Kuyuları mesleği için “8113.08” kod olarak kullanılır iken Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı mesleği için “8131.99” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Matbaa Makineleri) Meslek Kodu “8211.04” olarak belirlenmiştir.

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