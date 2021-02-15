Alıştırıcı-Montör (Metal İşleyen Tezgah Takımları) Meslek Kodu Nedir?
Alıştırıcı-Montör (Metal İşleyen Tezgah Takımları) Meslek Kodu ile Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği), Bölge Müdürü (Basın Yayın Kuruluşu), Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) mesleği için “7311.18” kod olarak kullanılır iken Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü mesleği için “8342.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Alıştırıcı-Montör (Metal İşleyen Tezgah Takımları) Meslek Kodu “8211.08” olarak belirlenmiştir.
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