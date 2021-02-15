Alıştırıcı-Montör (Pedallı Araçlar) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Ustası mesleği için “7127.21” kod olarak kullanılır iken Çinicilik Teknisyeni / Çinicilik Ve Seramik Teknisyeni mesleği için “3119.42” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Pedallı Araçlar) Meslek Kodu “7233.02” olarak belirlenmiştir.

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